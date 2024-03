"Essere donna è un'impresa": successo per l'evento della Confcommercio castanese

Nella serata di ieri, giovedì 28 marzo, nella sala riunioni della sede castanese di Confcommercio Magenta e Castano Primo, si è svolto un interessante incontro dedicato all’imprenditoria femminile.

Un'occasione nella quale titolari di referenziate attività ed aziende attive sul territorio hanno incontrato il tessuto commerciale locale ma anche giovani aspiranti al ruolo di imprenditrici che hanno avuto modo di raccogliere, in una cornice fatta di condivisione, partecipazione e interlocuzioni semplici, dirette e prive di molte delle sovrastrutture che oggi rendono complicato l’approccio a questo percorso, una serie di suggerimenti e indicazioni ma, soprattutto, preziosi consigli da parte delle titolari e componenti il Consiglio Direttivo di Confcommercio che si sono letteralmente raccontate ai numerosi presenti. Tra questi sono intervenuti anche il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello a rappresentanza dell’Amministrazione che ha da subito concesso il proprio patrocinio all’evento ma anche i candidati al ruolo di amministratore cittadino alle prossime elezioni.

La serata moderata dalla bravissima Francesca Favotto, si è articolata in un vero e proprio percorso che ha toccato tematiche importanti ed attuali quali il passaggio generazionale all’interno delle imprese, le dinamiche che contraddistinguono l’approccio all’economia digitale, le leve di selezione e successo dei prodotti ma anche degli interlocutori dell’azienda, non mancando di evidenziare anche quello che è un asset fondamentale e strategico per conseguire il successo quale la continua formazione, ricerca e aggiornamento, nonché il notevole impegno e capacità richiesta alle donne chiamate, in misura preponderante, a gestire l’impegnativo connubio tra lavoro e famiglia.

“E’ stata una serata davvero speciale quella di ieri per la quale innanzitutto desidero indirizzare il mio ringraziamento alle Consigliere Confcommercio Marzia Bastianello, Selena Gazziero, Alessia Merenda, Jessica Oldani e Francesca Rudoni che si sono raccontate regalando preziosi momenti di vita vissuta ma anche tanto impegno e sacrificio per raggiungere i livelli di successo che a loro appartengono - sottolinea il Direttore Confcommercio Territoriale Magenta e Castano Primo Simone Ganzebi - un ringraziamento, questo, che indirizzo anche alle numerose donne ma soprattutto anche ai numerosi titolari uomini intervenuti, segno che le finalità, gli obiettivi del progetto «Essere Donna è un’Impresa» sono stati ampiamenti raggiunti. Il milione e 360 mila imprese che oggi in Italia vedono al loro timone le donne e, in questi termini, il 22,6% delle imprese attive in Italia, sono un valore prezioso sul quale generare il massimo impegno e costrutto, non fosse altro che per i dati riferibili al post covid dove l’oltre 37,6% delle imprese che hanno preso vita a rilancio del tessuto economico nazionale dopo la grave emergenza superata, appartengono a donne e di questa percentuale, circa la metà è frutto di iniziative di startup di imprenditrici under 32. Ecco perché Confcommercio ha dato corpo a questo progetto, ai servizi di info-point attivati in questo mese all’interno del Comune di Castano Primo e al percorso che certamente vedrà ulteriori e preziosi appuntamenti come quello di ieri sera”.