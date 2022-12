Esposizione rifiuti: ecco le date durante le festività

Si entra nel vivo delle festività natalizie e, complici proprio le occasioni di convivialità legate alle feste, la produzione dei rifiuti (imballaggi, in primis, ma anche cibo e bevande) aumenterà considerevolmente.

Esposizione rifiuti: ecco le date per le festività

Occorre, dunque, prestare molta attenzione sia a differenziare bene questi rifiuti, sia a esporre correttamente sacchi e bidoni: le nostre città vestite a festa non meritano, infatti, di trasformarsi in luoghi di degrado. Questa volta sono davvero poche le variazioni a calendario: Natale e il primo dell’anno cadono, infatti, di domenica, giorno in cui non sono previsti servizi di raccolta.

Qualche variazione è, invece, prevista, per la giornata del 26 dicembre, festività di Santo Stefano, che cade di lunedì, giorno in cui di norma i servizi sono attivi. Vediamo, pertanto, i dettagli nei vari Comuni.

I dettagli dei Comuni

A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago lunedì 26 dicembre gli operatori non saranno in servizio: ciò significa che la sera di Natale i cittadini non dovranno esporre i rifiuti. Questi ultimi andranno, invece, esposti, la sera del 26, in quanto martedì 27 gli operatori torneranno in servizio e raccoglieranno sia i rifiuti del lunedì che quelli del martedì.

Il 26 dicembre si lavorerà, invece, regolarmente a Villa Cortese (con la raccolta di umido, vetro e rifiuti indifferenziati), a Buscate (con la raccolta dell’umido), a Rescaldina (con la raccolta di umido e indifferenziato) e a Robecchetto con Induno (con la raccolta di rifiuti indifferenziati, umido e plastica).

Nessuna variazione, invece, sui territori di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, dove il lunedì non sono mai previsti servizi di raccolta.

La situazione negli altri comuni

A Gallarate lunedì 26 dicembre gli operatori non saranno in servizio. La raccolta dell’umido slitterà a mercoledì 28 dicembre, quella dei rifiuti indifferenziati a giovedì 29, mentre la raccolta di carta e cartone sarà effettuata lunedì 2 gennaio 2023. Servizi regolari il giorno 26 dicembre sul territorio di Magenta, dove si provvederà alla raccolta di umido e rifiuti indifferenziati. Si lavorerà regolarmente anche a Ossona, con la raccolta di umido e vetro e a Cuggiono con scarti vegetali (verde) e umido.

A Boffalora sopra Ticino, invece, sarà rispettata la festività del 26 dicembre per cui in tale giornata gli addetti alla raccolta non saranno in servizio. Riprenderanno il giorno seguente, martedì 27 dicembre, con le raccolte di umido e vetro, unitamente a quella dell’indifferenziato, già prevista per la giornata del martedì.

Nulla cambia, invece, per il Comune di Marcallo con Casone, dove il lunedì non si effettuano servizi. Nei giorni di Natale, Santo Stefano e primo dell’anno le piattaforme ecologiche di tutti i Comuni gestiti da ALA saranno chiuse.