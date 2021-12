Intervento

Vigili del Fuoco in azione questa mattina a Magenta

Intervento d'urgenza questa mattina per i Vigili del Fuoco che hanno dovuto fronteggiare l'esplosione di una cabina dell'Enel

Esplode una cabina dell'Enel

L'allarme è scattato questa mattina, giovedì 9 dicembre, intorno alle 10.40 a Magenta. In una cabina dell'Enel di via Verdi si è registrata una esplosione che ha allarmato i residenti. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco di Inveruno che, in collaborazione con le squadre dell'Enel, hanno provveduto a spegnere l'incendio che era divampato e a mettere in sicurezza l'area.