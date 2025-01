Momenti di apprensione in via Crivelli a Magenta, dove poco dopo le 11 di mercoledì 22 gennaio un improvviso corto circuito ha fatto letteralmente saltare in aria un chiusino della linea elettrica, fortunatamente senza causare feriti.

Esplode un tombino in strada a causa di un cortocircuito

Come confermato dal comando di Polizia Locale, l’esplosione è avvenuta proprio mentre nella via stava transitando un mezzo dei vigili urbani, che hanno così potuto intervenire immediatamente e allertare i Vigili del Fuoco, poi giunti sul posto dal vicino comando di Inveruno.

Ancora da stabilire cosa possa avere comportato il corto circuito, che ha successivamente causato un black out dell’elettricità in tutto il quartiere, interessando anche lo stesso comando di vigili urbani che ha sede in zona e che per alcune ore non è risultato reperibile.

Sulla questione è intervenuto verso mezzogiorno anche il Comune di Magenta , precisando che gli operatori stavano «lavorando per il ripristino affinché in tempi rapidi torni tutto alla normalità»