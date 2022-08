Esplode la bottiglia con l'alcol durante il barbecue, grigliatore ustionato

Doveva essere un Ferragosto con gli amici, per il più classico dei barbecue. Ma all'improvviso la bottiglia contenente alcol per accendere la griglia è esplosa e il grigliatore è rimasto seriamente ferito

Il barbecue di Ferragosto finisce male

L'incidente è avvenuto lunedì, giorno di Ferragosto, ad Arconate dove il proprietario di una ditta con sede in via Giuseppe di Vittorio aveva deciso di organizzare una grigliata con gli amici. Intorno alle 19.15, però, qualcosa è andato storto. Per cause in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri della Compagnia di Legnano sia i Vigili del Fuoco, la bottiglia che conteneva l'alcol usato per accendere il barbecue è esplosa, con la fiammata che ha "investito" il proprietario dell'azienda, un uomo di 48 anni. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto, in codice rosso, sono sopraggiunte un'ambulanza della Croce rossa di Buscate e un'automedica: le condizioni dell'uomo sono parse immediatamente gravi e, dopo avergli praticato le prime cure direttamente sul posto e stabilizzato i parametri, è stato caricato d'urgenza sull'ambulanza e portato, sempre in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. I medici gli hanno diagnosticato ustioni di secondo grado alle mani, al torace e alle gambe