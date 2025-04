Esercitazione in città: si cerca un uomo disperso

Protezione Civile di Settimo Milanese al lavoro per ritrovare un anziano cittadino scomparso in città. Esercitazione programmata per farsi trovare pronti nel momento del reale bisogno.

Esercitazione "DiSperso"

Sabato 12 il gruppo di volontari della squadra di Settimo Milanese sarà impegnato in un’esercitazione per le vie cittadine dal nome «DiSperso». Il Gruppo svolgerà una simulazione «per testare le procedure di ricerca di una persona scomparsa e in stato confusionale». I volontari simuleranno uno dei casi che, purtroppo, spesso si verificano: la sparizione di una persona in là con l’età che, in stato confusionale, non trova più la strada per casa.

Protezione civile

Il Comune di Settimo ha rilanciato l’avviso del gruppo Prociv, annunciando ai cittadini l’esercitazione in programma sabato.