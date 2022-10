Esenzione ticket sanitario: prorogato il pagamento senza sanzioni

La Regione ha deciso di prorogare al 31 dicembre 2023 il pagamento per chi ha utilizzato l'esenzione del ticket sanitario senza averne il diritto.

"Oggi abbiamo riproposto la proroga di quanto già istituito nel 2022 per le disposizioni in caso di utilizzo improprio dell'esenzione dal ticket sanitario. Lo abbiamo fatto per venire incontro a coloro che, in buona fede, ne hanno usufruito senza averne diritto. Attraverso una comunicazione sempre più capillare, grazie anche alla collaborazione dei medici di medicina generale e di quelli ospedalieri, confidiamo che i cittadini possano quanto prima sapere se hanno o meno diritto all'esenzione del ticket sanitario".