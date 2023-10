Errore durante i lavori: bruciate tv, cancelli, caldaie e lavatrici

Errore durante i lavori a Cantone, frazione di Nerviano: la rabbia dei residenti.

Errore durante i lavori, elettrodomestici distrutti

Anzichè 200 volt nelle case ne sono arrivati quasi 380. Il risultato? Famiglie con caldaie bruciate, cancelli ko, televisioni distrutte, lavastoviglie e lavatrici non più funzionanti. E' quanto successo nei giorni scorsi a Cantone, frazione di Nerviano.

Gli abitanti tra le vie Grigna e Vicolo Resegone stanno vivendo giornate difficili.

"Abbiamo sentito un boato, poi la luce che si abbassava e ritornava" racconta Fabrizio Zamponi che ha dovuto dire addio alla sua televisione da 600 euro". "Mia figlia è salva per miracolo - le parole di Paola Romano - Abbiamo misurato, con il tester, quanta corrente usciva dalle prese di case: erano 380 w. Per fortuna mia figlia, che si trovava in bagno ad asciugarsi i capelli, aveva fino da pochi minuti. Aveva posato il phon da cinque minuti, altrimenti sarebbe finito in disgrazia. Di danni ne abbiamo avuti tantissimi: ci ha distrutto il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie, la cantinetta e la caldaia, le prese internet, il citofono, l’antenna. Non sappiamo quanto dovremo spendere, ma la somma sarà ingente. I nostri vicini hanno preso la lavatrice e il frigorifero, li hanno incelofanati: sono da buttare".

E tutti aggiungono:

"Siamo stati lasciati soli. Ora ci attende una bella spesa. Ma come faranno quelle persone che non possono sborsare questi soldi?".

Le informazioni di Comune ed Enel

"Sappiamo che ci sono stati condizionatori e caldaie fuori uso, corpi illuminanti ed elettrodomestici danneggiati - afferma il sindaco Daniela Colombo - Si è trattato di un errore umano da parte del personale di E- distribuzione, legato al mancato collegamento della fase neutra sulla connessione di bassa tensione. Premesso che il Comune di Nerviano è estraneo ai fatti essendo la rete elettrica totalmente in capo a E-distribuzione, considerate le segnalazioni pervenutemi, ho contattato il gestore per chiedere chiarimenti e sollecitare la massima priorità al rimborso dei danni subiti dalla cittadinanza. I canali di comunicazione forniti da e-distribuzione per quanto attiene la richiesta di risarcimento sono i seguenti: il portale web www.e-Distributione.it registrandosi nell'area riservata e utilizzando il box "Informazioni e reclami"; inviare una Pec a e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it oppure una raccomandata a e-distribuzione - casella postale 5555 cap 85100 Potenza. Si suggerisce di inserire nella richiesta il maggior numero di informazioni relative all'utenza quali, ad esempio, codice fiscale dell'intestatario, numero di Pod rintracciabile sulla bolletta, Iban e a quant’altro".

E’ possibile qualche intervento a favore di quei cittadini che hanno problematiche economiche in attesa del risarcimento?

"Purtroppo il Comune non centra nulla in questa vicenda, personalmente appena saputo dell’accaduto mi sono subito mossa per poter parlare coi dirigenti Enel - risponde Colombo - Ed è stata mia cura avvisare dei passi da seguire per il risarcimento".

Informazioni arrivano anche da Enel:

"Confermiamo che nella serata di giovedì scorso Nerviano si è verificato un disservizio alla rete elettrica - affermano da Enel - E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, è stata in costante contatto con l'Amministrazione per la pronta risoluzione della problematica. Gli utenti che hanno subito danni, e che non hanno ancora inoltrato la richiesta d’indennizzo, possono procedere nviando una pec a customercare@pec.e-distribuzione.it indicando il numero di pod e il giorno in cui si è verificato il disservizio. Inoltre, è possibile usufruire del servizio “Invio documentazione”, registrandosi nell’area riservata del sito https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/reclami.html".