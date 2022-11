Erbacce, rifiuti e topi nella casa abbandonata: adesso i residenti di via Ticino dicono «basta»

Erba alta, rifiuti accatastati in un lato del cortile, presenza di roditori che passeggiano tranquillamente nella strada e nei cortili delle abitazioni vicine.

Da 10 anni lo stabile è abbandonato, chiediamo interventi

Una raccolta firme per chiedere all’Ufficio Ecologia di far rispettare l’ordinanza esistente nel Comune e far ripulire ai proprietari l’area situata al civico 29 di via Ticino. «Con la presente siamo a segnalare una situazione di disagio che si sta verificando nella nostra via situata nel quartiere di San Martino - scrivono i residenti della via - Da 10 anni circa lo stabile situato al civico 29 è abbandonato e da circa 4 anni in condizioni igienico sanitarie precarie. Erba alta, rifiuti accatastati in un lato del cortile, presenza di roditori che passeggiano tranquillamente nella strada e nei cortili delle abitazioni vicine».

Cittadini stufi di trovare topi e bisce nei propri cortili

Residenti stufi di trovare nei propri cortili topi e bisce provenienti da quella casa di cui nessuno si occupa più. «Richiediamo un intervento urgente da parte del vostro ufficio in modo da identificare i proprietari dello stabile e costringere loro, come da ordinanza del Comune, a pulire l’area in oggetto - scrivono i residenti della strada situata a ridosso del viale dei Fontanili nella lettera che nei giorni scorsi è stata protocollata all’Amministrazione comunale - Certi di un vostro immediato intervento alleghiamo le firme dei residenti e un paio di foto dello stabile abbandonato».