"Eravamo eroi, ora siamo dimenticati e viviamo nella muffa"

«Ci chiamavano Eroi e ora, a Pandemia “finita”, nessuno, dall’amministrazione comunale, ai commercianti di Pero, si ricorda più di noi e andare avanti in queste condizioni sta diventando sempre più difficile».

E’ un grido d’allarme quello lanciato in queste ore da Roberto Fornasari, presidente del Gruppo Volontari Protezione Civile Pero Odv e da tutti i soci della associazione di Pero. Un grido d’allarme rivolto in modo particolare alle istituzioni perché «L’associazione di Pero della Protezione Civile potrebbe anche chiudere».

Un gruppo di volontari che nei giorni scorsi, precisamente domenica 26 ha festeggiato il 24esimo anno di attività del gruppo.

«Un compleanno festeggiato tra la muffa - afferma Fornasari - perché ormai da diverso tempo svolgiamo la nostra attività in una sede piena di infiltrazioni d’acqua, in una sede dove non so fino a quando potremo rimanere visto che tra poco riceveremo l’ispezione dei funzionari di Città Metropolitana che stanno passando in tutte le sedi per controllare l’adeguatezza e successivamente dare l’idoneità. Idoneità che se non venisse data rischia di farci perdere l’operatività della sezione».