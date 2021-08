Enzo Iacchetti a Legnano per sostenere la Cri

Enzo Iacchetti a Legnano per solidarietà.

Enzo Iacchetti con il suo "non libro" comprerà ambulanze per la Croce rossa

Il popolare attore e conduttore televisivo ha scelto di mettersi in gioco in prima persona a sostegno della Croce rossa italiana con una raccolta di pensieri scritti durante di lockdown. "Non è un libro" è il primo volume interamente scritto, edito, prodotto e distribuito dall’artista la cui missione è di finanziare l’acquisto di nuove ambulanze. Chiunque potrà riceverlo attraverso una libera donazione e il 100% sarà interamente devoluto alla Cri.

L'appuntamento è fissato per sabato sera al Teatro Tirinnanzi di Legnano

"Siamo molto orgogliosi che abbia pensato a questo progetto a sostegno di Croce rossa italiana e abbia dedicato un pensiero a tutti gli operatori sanitari e volontari che ogni giorno con impegno e passione si mettono al servizio dei cittadini - dichiarano dal comitato Cri di Legnano - Siamo inoltre felici che abbia scelto la città di Legnano per promuovere il suo libro. Vi aspettiamo sabato 4 settembre 2021 alle 21 al Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano, in piazza 4 Novembre 4/A. Alla serata, gestita dal nostro comitato, l’ingresso sarà libero e senza prenotazione con obbligo di green pass. All’evento saranno presenti le autorità tra cui il sindaco di Legnano Lorenzo Radice e l’Amministrazione comunale". I posti sono limitati per garantire il rispetto delle normative anti Covid. Dal comitato di Legnano un ringraziamento a Enzo Iacchetti per la vicinanza e il sostegno dimostrato.

Sul sito internet della Croce rossa italiana un'intervista a Iacchetti e al suo sostegno all'associazione attraverso il suo "non libro".