Terminate le fasi preliminari di cantierizzazione, con le attività propedeutiche interne all’edificio della ex scuola, l’installazione della recinzione di cantiere e gli interventi sui sottoservizi, i lavori che porteranno alla realizzazione del nuovo Polo culturale di piazza Marconi a Pero entrano nel vivo.

Entrano nel vivo i lavori per il nuovo polo culturale di Pero

I cittadini potranno seguire in tempo reale tutte le fasi di lavorazione e la vita del cantiere grazie a nuovi strumenti e canali attivati per veicolare i progressivi aggiornamenti e raccogliere informazioni utili e approfondimenti.

Oltre ai canali istituzionali già attivi, sono online da oggi un sito web che fungerà da collettore di informazioni sul progetto e sulle sue diverse fasi di realizzazione e due canali social dedicati, Facebook e Instagram, su cui saranno pubblicati foto e aggiornamenti settimanali.

Questi canali costituiranno i punti cardine di un ecosistema informativo all’interno del quale troveranno spazio diversi strumenti e tecnologie, con l’obiettivo di vivere il cantiere, la piazza e la sua trasformazione, sperimentando nuove modalità di fruizione dei contenuti, digitali, immersive e interattive.

Seguire in diretta la riqualificazione

Sarà dunque possibile seguire in diretta l’evoluzione del progetto di riqualificazione di un'area di 8.262 metri quadrati, che porterà alla realizzazione di una grande piazza coperta, multifunzionale e aperta, una struttura integrata con il tessuto urbano e a basso impatto ambientale in convivranno diverse funzioni e servizi dedicati alla cittadinanza.

L’assessore alla Qualità urbana, Servizi a rete e Sport, Giuseppe Barletta, commenta:

“I lavori per la realizzazione del Nuovo Polo Culturale, primo passo per una rigenerazione urbana di una porzione più ampia della città, sono proseguiti per tutto il periodo invernale. Ora si entra nel vivo ed è per questo che riteniamo sia importante affiancare una comunicazione attenta ad anticipare i prossimi passi e a raccontare ai cittadini il Nuovo Polo Culturale”.

Nuovi canali dedicati

Instagram - @nuovopoloculturale.pero

Sito web - www.nuovopoloculturale.com

Facebook - Nuovo Polo Culturale Pero

Canali istituzionali del Comune di Pero

• sito istituzionale - www.comune.pero.mi.it

• pagina facebook del Comune di Pero - www.facebook.com/comunedipero

• app Municipium - www.municipiumapp.it

Il progetto del Nuovo Polo Culturale di piazza Marconi a Pero

La realizzazione di un nuovo Polo culturale, che avrà come scopo principale quello di riqualificare l'attuale piazza Marconi, restituendo a quest’area la vocazione di una nuova centralità nel paese, è finanziata grazie a uno stanziamento di 5.500.000 euro provenienti dalle risorse del PNRR finalizzate a "promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche", oltre che da un contributo del Ministero dell’Interno per la progettazione per un importo massimo di 599.051,23 euro.

La proposta progettuale elaborata dal Comune di Pero rientra nel progetto "Come in - Spazi e servizi di INclusione per le Comunità Metropolitane", attivato nell'ambito dei Piani urbani integrati, investimenti mirati a riqualificare servizi e infrastrutture delle periferie delle Città Metropolitane, che ha raccolto 34 progetti dai Comuni della Città metropolitana di Milano.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it