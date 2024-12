Venerdì 6 dicembre con l’accensione delle luminarie e delle luci dell’albero è entrata nel vivo l’edizione 2024 del “Natale a Bareggio”, ideata dall’assessore ai Grandi Eventi Lorenzo Paietta.

Entra sempre più nel vivo il Natale a Bareggio

Nel fine settimana sono seguite altre iniziative come lo spettacolo della scuola di pattinaggio Geas Ice Team, l’inaugurazione della mostra dei presepi, il concerto di Natale a San Martino, lo spettacolo del Pianoforte Gigante e la premiazione dei vincitori del bando culturale “Il Piccolo Principe”.

Anche questo weekend una serie di appuntamenti da non perdere. Sabato 14 dicembre dalle 10 in biblioteca letture natalizie per bambini, dalle 15 alle 18 in piazza Cavour lo spettacolo dell’acrobata sommelier che servirà vin brulè al pubblico e la Natalina itinerante. Domenica, per tutto il giorno, mercatini di Natale in piazza e possibilità di imbucare la letterina per Babbo Natale. Dalle 15 alle 18 laboratori creativi, Sputafuoco e Babbo Natale caricaturista. Alle 16 concerto gospel. Alle 16.30 all’auditorium di via Madonna Assunta ci sarà invece il “Canto di Natale” a cura dell’associazione “Il viaggio di Metis”.

Il commento dell'assessore Paietta