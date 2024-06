Proseguono gli incontri di Enjoy Agorà - In & out, tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico “Giovani in Biblioteca” del Dipartimento per le Politiche Giovanili di Arese e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Enjoy Agorà: al via i progetti che verranno sviluppati in città

Enjoy Agorà aiuta i giovani protagonisti nel realizzare percorsi laboratoriali ed eventi. Dopo la prima fase di raccolta di proposte, inizia la fase di realizzazione delle più votate.

L'invito è rivolto a chi ha tra i 14 e i 35 anni, a cui si chiede di mettersi in gioco e di partecipare ai gruppi di regia dei singoli eventi o percorsi laboratoriali che si andranno a costituire.

Lunedì 10 giugno alle ore 21.00 in Biblioteca (Centro civico Agorà, via Monviso 7) inizieranno a costituirsi i gruppi di progettazione:

Eventi: Jam Session Live; Stand up Comedy e Swap Party

Laboratori: Stampa 3D; Graphic Design e Visual Communication, Cucito e riuso.

I giovani possono scegliere un evento o un laboratorio cliccando qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqRsqRLIIjKK5jEX-5OtiJzps6nOEp3v-osD6qCh3BKL2JjA/viewform

Si lavorerà perché siano proposti e realizzati a partire dal prossimo ottobre.