Encomio solenne per i vigili eroi

Furono i primi a intervenire in farmacia e ad agire per salvare la vita di una donna colpita da infarto.

Vigili eroi

Proposto ufficialmente l’encomio solenne per i due operatori della Polizia locale di Settimo Milanese Giuseppe Bellani e Lorena Li Poma. La vicenda la raccontammo a inizio maggio. Era il 29 aprile quando l’assistente scelto Bellani e l’assistente Li Poma risposero alla chiamata del 112 che segnalava una donna in arresto cardiaco alla farmacia Culzoni di via Bianchi.

Donna in arresto cardiaco

I primi a raggiungere il negozio furono proprio i due agenti, muniti del defibrillatore automatico esterno (il Dae) da qualche tempo in dotazione al Comando di via Libertà.

La tempestività e l’immediatezza nell’utilizzo del sistema salvavita che si sta cercando di diffondere il più possibile nei luoghi pubblici da parte dei due vigili di Settimo fu fondamentale.

La donna, una 68enne di Nova Milanese, ha reagito agli impulsi del macchinario. Pochi minuti dopo è giunta l’ambulanza del 112: la signora è stata trasportata all’ospedale Galeazzi per le cure del caso.

Encomio solenne

Lo stesso personale medico dell'ambulanza si complimentò con i due operatori della Polizia locale: senza il loro primo soccorso molto probabilmente la donna non ce l'avrebbe fatta.

«Non capita tutti i giorni di salvare una vita umana e pertanto proporrò alla Giunta e al Sindaco un riconoscimento ufficiale per quanto accaduto» aveva annunciato il comandante Fabrizio Zampieri, il quale aveva ricordato l’impegno del corpo della Polizia Locale di Settimo.