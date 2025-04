Encomio «Politest Top Schools 2025» per l'istituto Cannizzaro

Importante riconoscimento per gli studenti dell’istituto Cannizzaro di Rho che nei giorni scorsi hanno ricevuto il premio «Politest Top Schools 2025» per il numero di partecipanti e il risultato conseguito ai test d’ingresso per entrare nelle diverse facoltà del Politecnico.

La scuola rhodense è risultata l’unico istituto tecnico ad avere ottenuto i migliori esiti nei test di ammissione

La scuola rhodense è risultata l’unico istituto tecnico fra tanti licei di tutta Italia ad avere ottenuto i migliori esiti nei test di ammissione a Ingegneria. L’encomio alla scuola rhodense è stato consegnato direttamente dalla rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto.

Il sindaco Andrea Orlandi: "Il Cannizzaro è da sempre una delle eccellenze del territorio"

«Il Cannizzaro è da sempre una delle eccellenze del territorio grazie ai suoi docenti e a chi coordina la scuola – ha commentato il sindaco Andrea Orlandi – Siamo fieri di questi ragazzi che guardano al loro futuro con entusiasmo e passione, gettando le basi per il loro percorso universitario. Abbiamo bisogno di giovani così». I complimenti del sindaco, dell’assessore alla Scuola Paolo Bianchi e di tutta l’amministrazione non vanno solamente ai ragazzi, ma anche alla dirigente scolastica Venera Sturiale e alla docente di matematica, membro del Collegio docenti, Paola Barbonetti, presenti alla premiazione avvenuta nelle aule del Politecnico di Milano.