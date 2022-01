Encomi agli agenti in occasione di San Sebastiano

Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi ha conferito oggi, 20 gennaio 2022, 8 Encomi agli Agenti che si sono particolarmente distinti in operazioni complesse.

Si è svolta nella mattinata la cerimonia in onore di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Locale, con la consegna da parte del sindaco Andrea Orlandi di otto Encomi agli agenti rhodensi, che hanno dimostrato professionalità e dedizione in alcune operazioni. La cerimonia è iniziata con la messa officiata al Santuario Maria Addolorata di Rho da Padre Patrizio Garascia e dal prevosto Don Gianluigi Frova, alla presenza del sindaco il Comandante Antonino Frisone e tutto il Comando “Savarino”, della giunta, del Presidente del Consiglio comunale Calogero Mancarella, dei consiglieri comunali e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine locali, delle altre Polizia Locali del territorio e del COR Protezione Civile.

Al termine della messa, rientrati al Comando, il Sindaco Orlandi ha poi consegnato gli 8 Encomi.

“La cerimonia è stata l’occasione per fermarci e riflettere sull’impegno che costantemente è richiesto a tutti gli agenti di Polizia Locale per la tutela dell’intero territorio, compresa anche l’emergenza socio-sanitaria da Covid-19 - ha affermato il primo cittadino - In alcune operazioni la nostra Polizia Locale si trova in situazioni difficili, complesse e soprattutto pericolose. L’assegnazione degli Encomi intende riconoscere queste situazioni dove i risultati sono stati raggiunti grazie alla professionalità, la costanza, la tenacia e la capacità di assumere dei rischi. Ringrazio il Comandante Frisone, tutto il Comando e in modo particolare gli 8 premiati per il loro lavoro quotidiano”.