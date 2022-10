Emesse le bollette delle lampade votive

I Comuni di Legnano e Parabiago hanno erogato le bollette dell'illuminazione votiva dei cimiteri, entrambi gestiti da Amga Legnano.

Le bollette delle lampade votive

Per i cittadini di Legnano e di Parabiago sono in scadenza le fatture dei canoni dell’illuminazione votiva, servizio gestito da

AMGA LEGNANO S.p.A. L'illuminazione votiva è un servizio erogato dal Comune, per il tramite della propria società, che mette a disposizione, a chi ne fa domanda, un punto luce sulla sepoltura dei propri defunti.

Il canone relativo ad ogni singola lampada varia da euro 14,00 per il Comune di Legnano ad euro 14,50 per il comune di Parabiago.