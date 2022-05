Emerson: primo accordo tra sindacati e proprietà

RESCALDINA-LEGNANO

Notizia positiva dopo l'annuncio della chiusura del sito, Fim Cisl: "Ora occorrerà vigilare"

Emerson di Rescaldina, la ditta ha annunciato i licenziamenti mesi fa.

Emerson, primo accordo

Grandi novità per i 126 lavoratori della Emerson. L’azienda, che ha sede a Rescaldina ma è attiva anche a Legnano, pochi mesi fa aveva annunciato la chiusura e la delocalizzazione entro fine anno (suscitando proteste nei due paesi) ha trovato e firmato un accordo con tra proprietà e lavoratori. L’accordo, arrivato dopo diverse trattative, impegna l’azienda ad una reindustralizzazione dell’area e ad un trattamento economico positivo nei confronti dei suoi 126 dipendenti.

Le parole del sindacato

Un accordo importante come sottolinea il sindacalista Fim Cisl Milano metropoli Edoardo Barra: "L’accordo firmato è il primo sul territorio con la nuova legge sulle delocalizzazione e transazione, adesso la cosa più importante è che per i prossimi mesi i sindacati dovranno vigilare affinché davvero ci sia un nuovo soggetto imprenditoriale che garantisca anche attraverso gli accordi firmati la reindustralizzazione. La nostra ambizione è che vengano trovate soluzioni di ricollocazione per i lavoratori anche attraverso politiche attive e stimolando i territori dell'Alto milanese e della Regione".