Emergenza medico di base: allarme rientrato

La questione dell’assenza del medico di base aveva creato una situazione di allarme e disorientamento nei cittadini, sia di Albairate che Cassinetta di Lugagnano.

Un emergenza, notizia delle ultime ore, rientrata, confermata dal sindaco di Albairate Flavio Crivellin.

«In questi giorni ho parlato con Asst, più precisamente con la dottoressa Simonetta Stefanoni, direttore del distretto abbiatense, che mi ha confermato che sono pronti a dare incarico ad un nuovo medico, che dal 1° settembre entrerà in servizio - ha affermato - Una buona notizia: non rimarremo senza medico di medicina generale». La situazione era emersa in maniera preoccupante dopo la notizia del pensionamento della dottoressa Paola Ceriani, che ha lasciato il suo ruolo dal 1° luglio 2023.

L’emergenza medici di base è un problema di portata nazionale, quindi era evidente che la preoccupazione dell’Amministrazione comunale era alta.

«La mancanza del medico di base ha ricadute pesanti sui cittadini - ha detto - Cercare un sostituto disponibile non è semplice, e spesso vengono assegnate disponibilità in paesi difficili da raggiungere, impossibili per certe fasce di cittadini. Ora questa bella notizia chiude una partita molto importante».

Un’operazione che il sindaco di Albairate ha seguito con molta attenzione e interesse anche grazie alla collaborazione del collega di Cassinetta Domenico Finiguerra, impegnati per dare una risposta concreta nel minor tempo possibile ai cittadini.

«L’unico varco da superare è il lasso di tempo che ci divide dal 1° settembre – ha spiegato Crivellin – In queste settimane ci si dovrà affidare ai medici disponibili nei paesi dell’Abbiatense, una fase transitoria, prima di poter tornare ad avere un medico in paese. La persona designata è una dottoressa di Abbiategrasso, con specializzazione in neurologia, con grande esperienza ospedaliera. Ci siamo sentiti telefonicamente e nei prossimi giorni verrà in municipio dove l’ho invitata per conoscerci di persona e parlare di come organizzarci per avviare il prima possibile il servizio».