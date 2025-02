Emergenza medici di base: in paese ne sono rimasti solo due

Si ripropone l'emergenza medici di base a Villa Cortese.

Medici di base: a Villa Cortese è di nuovo emergenza

In questi giorni, infatti, il dottor Bruno Libassi andrà in pensione e smetterà di esercitare la propria professione. Da inizio febbraio, quindi, circa 1.500 pazienti rimarranno senza dottore e saranno chiamati a cercarne un altro, ma non a Villa Cortese.

In paese, infatti, non ci sono alternative in questo momento, a causa del mancato rimpiazzo di chi, come Libassi, ha cessato l'attività: la dottoressa Claudia Cagna e il dottor Michele Olgiati sono al momento gli unici ad avere uno studio in paese, la prima in via Ferrazzi e il secondo in via Cantù.

Sono circa 2mila i cittadini senza assistenza di base

Facendo qualche conto spannometrico, rimangono scoperti circa 2mila villacortesini, molti di questi attualmente senza medico di base. Della situazione si è preoccupata anche l'Amministrazione comunale, che ha provato a contattare Asst e Ats per capire cosa si potesse fare.

"Gli spazi ci sono, ma mancano i dottori"

Il primo cittadino Alessandro Barlocco specifica:

"La questione medici di base non compete direttamente a noi ma è a carico dell'azienda sanitaria. Ci siamo però premurati di far notare la cosa all'organo preposto, segnalando che il dottor Libassi sarebbe andato in pensione già nello scorso autunno. Quando poi abbiamo appreso che la data sarebbe stata così imminente, abbiamo ulteriormente sollecitato. Ci è stato risposto che nel nostro ambito territoriale, ovvero la zona che comprende anche Canegrate, San Giorgio, Canegrate e Dairago, ci sono oltre tremila posti liberi tra i medici che esercitano in questi comuni. Abbiamo però sottolineato il fatto che per diversi pazienti anziani o deboli, doversi spostare altrove potrebbe essere un problema e abbiamo invitato l'azienda sanitaria a provare a indirizzare eventuali nuovi medici proprio a Villa Cortese. Lo studio in via Ferrazzi potrebbe essere libero ma anche e soprattutto la Mutua medica, che esercita la sua attività in spazi di proprietà comunale, si è detta disposta a riservare un locale nel caso in cui ci fosse un dottore disposto a prendere servizio in paese".