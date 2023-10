Emergenza medici di base: ambulatorio temporaneo anche a ottobre

Carenza di medici di base a Inveruno, continua il periodo difficile.

L'ambulatorio medico temporaneo prosegue la sua attività anche a ottobre

Non è ancora stata trovata una soluzione definitiva dopo il pensionamento della dottoressa Gabriella Puricelli. Non è arrivato un medico in sua sostituzione e dal momento che gli altri medici di base dell’ambito nel quale è compreso Inveruno non hanno più posti a disposizione, per i pazienti rimasti senza medico di riferimento l'Ats ha dovuto attivare un ambulatorio temporaneo che prosegue la sua attività anche per il mese di ottobre.

I pazienti inverunesi possono rivolgersi anche a quello di Castano Primo

L’ambulatorio si trova nei locali comunali di piazza don Rino Villa e rappresenta una soluzione comunque importante per questi cittadini che hanno un punto di riferimento dove poter andare in caso di bisogno o necessità di cure mediche e per la prescrizione di farmaci abituali. L’ambulatorio medico temporaneo è ad accesso libero, solo per i pazienti rimasti senza medico di medicina generale, e gli assistiti dovranno portare con sé tessera sanitaria, documento d’identità, stampa delle eventuali esenzioni e documentazione sanitaria pertinente alla visita. L’ambulatorio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. I pazienti inverunesi possono rivolgersi anche all’ambulatorio temporaneo di Castano Primo in via Moroni, aperto il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13.