Emergenza medici di base, arriva l'Ambulatorio medico temporaneo

Emergenza medici di base, ora c'è l'Amt

Si chiama Amt, Ambulatorio medico temporaneo. E' quanto sarò messo in campo da Comune di Nerviano e Ats per contrastare l'emergenza medici di base che è tornata a farsi sentire in paese. "Si informa la cittadinanza che l'assistenza sanitaria primaria agli assistiti afferenti ai Medici di Medicina Generale cessati o di prossima cessazione (nello specifico, dr. Emanuele Cerminara e dr. Alberto Toniolo) continuerà ad essere garantita mediante l’attivazione da parte di AtsMilano-Città Metropolitana di specifico Ambulatorio medico temporanea nel polo medico sito nell’immobile comunale di via Vittorio Veneto 12, Nerviano - informano dal Comune - Il servizio sarà attivo per gli ex assistiti del dottore Cerminara da lunedì 22 maggio 2023, per quelli del dottor Toniolo da giovedì 1 giugno 2023. Gli ex assistiti due due medici non dovranno presentare alcuna richiesta di cambio medico per poter accedere al servizio. Non è consentito l'accesso ad altri utenti".

