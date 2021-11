Emergenza Covid, premiati gli agenti della Polizia Locale

Riconoscimenti

L'assessore regionale De Corato ha consegnato 530 nastrini, 164 dei quali a operatori dei Comandi del nostro territorio.

Emergenza Covid, assegnati 1.485 nastrini ad altrettanti agenti di Polizia Locale del Comune di Milano e dei Comuni della Città metropolitana che si sono impegnati nella gestione della pandemia.

Emergenza Covid: "Grazie agli agenti che si sono distinti per spirito di servizio"

La consegna dei riconoscimenti è avvenuta oggi, martedì 16 novembre 2021, per mano dell'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato. In tutta la Lombardia sono 1.485 i nastrini assegnati, 530 quelli che sono andati agli agenti milanesi e dei Comuni della provincia. "Si tratta di un riconoscimento doveroso per i tanti agenti che durante l'emergenza, nella fase più cruenta, si sono distinti per spirito di servizio e lodevole attività - ha detto l'assessore De Corato - Mi preme comunque ringraziare gli oltre 8mila operatori di Polizia Locale per l'attaccamento al Corpo e per aver svolto un ruolo di fondamentale importanza. Un ruolo anche e soprattutto di natura sociale, visto che, ascoltando le tante testimonianze di chi ha vissuto sul campo quei momenti, ho potuto constatare quanto la presenza del vigile sia servita ad assicurare i servivi e dare conforto ai residenti. Una cerimonia toccante che mi ha dato la certezza che la Polizia Locale è sempre più un punto di riferimento ai cittadini".

Tra i premiati, anche 164 agenti dei Comuni del nostro territorio

Tra gli agenti che hanno ricevuto il nastrino, 164 appartengono ai Comandi del nostro territorio: Bareggio 13, Bernate Ticino 2, Busto Garolfo 6, Castano Primo 9, Cusago 2, Garbagnate Milanese 13, Lainate 17, Legnano 2, Magnago 6, Novate Milanese 16, Parabiago 21, Robecchetto con Induno 1, Robecco sul Naviglio 4, Rho 36, Senago 14, Vittuone 2.