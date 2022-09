Emergenza casa, in arrivo 25 nuovi alloggi comunali

Potranno accedere al bando tutti i cittadini in possesso dei requisiti: presentato il bando per fronteggiare l'emergenza casa

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre

Da lunedì fino al 31 ottobre sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione delle case popolari nel territorio del rhodense. Nei giorni scorsi, infatti è stato aperto il secondo bando per l’assegnazione di un alloggio popolare. I Comuni che costituiscono l’Ambito territoriale sono nove e, precisamente: Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese e Vanzago. Il comune capofila è Rho, mentre l’Aler di riferimento per tutti i territori comunali è Aler Milano, Sportello di Rho, in via Cadorna 32.

I venticinque alloggi a disposizione distribuiti nei comuni del rhodense

I venticinque alloggi messi a disposizione e pronti per l’assegnazione, una volta pubblicate le graduatorie e verificate le domande in posizione utile, sono distribuiti nei territori comunali di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Rho e anche Settimo Milanese. Le domande potranno essere presentate fino a lunedì 31 ottobre alle 13 e potranno concorrere tutti i cittadini in possesso dei requisiti richiesti e residenti o che abbiano l’attività lavorativa in ognuno dei nove comuni compresi nell’ambito del rhodense. Contestualmente all’apertura del nuovo Bando, è ripresa a Rho, l’attività dello sportello unico d’ambito di via Buon Gesù 21, che è rivolto a tutti i cittadini che intendono presentare domanda per l’assegnazione di case pubbliche ubicate nei territori comunali dell’Ambito Rhodense.

Gli operatori dello sportello Unico d'Ambito a disposizione dei cittadini

Gli operatori dello Sportello Unico d’Ambito, istituito grazie alla collaborazione tra il comune di Rho dei cittadini per fornire informazioni ed assistenza alla registrazione nella piattaforma informatica regionale e alla successiva compilazione delle domande. Chi desiderasse usufruire del servizio erogato allo Sportello Unico dell’Ambito, dovrà necessariamente prenotare telefonicamente un appuntamento, chiamando i due numeri dedicati: 02/7392.2070 e 02/7392.2071