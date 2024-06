«Emergenza abitativa tante famiglie senza casa»

«L'ultimo bando per le case popolari ha fotografato una situazione allarmante: a fronte di 340 domande, sono stati messi a disposizione solo 4 alloggi. Questo è un chiaro indicatore dell'emergenza abitativa che sta vivendo la città di Rho»

L’affermazione arriva dai soci del Centro Sociale Fornace che hanno analizzato i dati del bando case popolari.

«L'aumento dei prezzi degli affitti sta raggiungendo livelli che spingono sempre più persone a lasciare Rho. Tra questi, ci sono i pendolari che in passato avevano scelto la città per la sua vicinanza a Milano e per gli affitti relativamente più bassi - spiegano i soci del centro sociale rhodense - La vicinanza di Rho al nuovo quartiere Mind, futura sede delle facoltà scientifiche dell'Università Statale, e la presenza del polo fieristico, epicentro di eventi di grande richiamo come il Salone del Mobile, stanno trasformando il mercato immobiliare locale in modo preoccupante tanto da intaccare sensibilmente il diritto all’abitare».