Bareggio

I soccorsi sono intervenuti in via Vigevano a Bareggio insieme ai carabinieri di Abbiategrasso

Elisoccorso ed ambulanza in azione a Bareggio per soccorrere un uomo di 80 anni sulla via Vigevano, la strada che porta verso Cisliano

Elisoccorso ed ambulanza per soccorrere un 80enne

L'allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 11 per via, come indicato dal portale Areu, di una caduta al suolo. Coinvolto come detto un signore di 80 anni per il quale è stato necessario l'intervento in codice rosso di un'autoambulanza e dell'elicottero.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per il quale sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che saranno chiamati a far luce sull'accaduto.