Elisa Colombo, 100 anni e ancora volontaria

Elisa Colombo compie 100 anni. E' di Parabiago e alla sua età svolge ancora l'attività di volontariato.

Elisa compie 100 anni

Una persona caparbia, un carattere forte. E quel soprannome, «la Tigre», che le calza a pennello. Elisa Colombo, 100 anni parabiaghese doc. Su di lei si è concentrata l'attenzione del presidente del Consiglio comunale Adriana Nebuloni, l'assessore alle Politiche sociali Elisa Lonati e la sua grande famiglia nel giorno di Pasqua, quando gli esponenti della Giunta comunale hanno deciso di fare visita proprio alla signora Elisa in occasione del suo centesimo compleanno. Nebuloni e Lonati hanno infatti voluto onorare, a nome di tutta la Città, il traguardo del secolo di vita tagliato nei giorni scorsi dalla Colombo.

Il racconto dei figli

Madre di tre figli e sposata con Ermes Almasio, la neo-centenaria è da sempre attiva nel mondo del volontariato, tanto che ancora oggi è membro del Gruppo di volontariato Vincenziano di Parabiago.

«La nostra mamma, ancora lucida e in gamba, alla veneranda età di 100 anni è l'ultima sopravvissuta di una famiglia composta da 8 fratelli. Gode di un'ottima salute mentale, si è sempre occupata di accudire i suoi figli e, al contempo, degno di nota è il suo impegno per il sociale. Ha sempre partecipato attivamente alla vita di comunità», racconta Elvio Almasio, uno dei figli. Oggi, continua sempre Elvio, «la sua mobilità è compromessa, e perciò ha dovuto rimodulare il suo impegno nel volontariato, che comunque sta proseguendo. Nel corso della sua esistenza nostra madre ha vissuto tante esperienze. Ha superato malattie importanti, come i tumori».

"L'elisir di lunga vita? Il suo carattere forte, è una tigre"

L'elisir di lunga vita, a detta proprio della diretta interessata, è "la caparbietà, l'essere tigre, una persona forte in grado di rispettare il suo carattere, assecondarlo», spiega Elvio sottolineando quindi che "mamma è una persona in grado di assaporare i momenti belli e brutti della vita, di avere cura di sé ma anche delle persone che la circondano». Anche il presidente Nebuloni ha evidenziato come:

«Elisa è una signora in gamba, che può essere considerata come una veterana del sociale. Mantiene rapporti con le associazioni e in particolare con le dame di San Vincenzo, le quali svolgono un'opera di volontariato in grado di generare risvolti positivi sulla comunità locale».

La festa di compleanno

In occasione del giorno di Pasqua, ha continuato Nebuloni, «abbiamo voluto essere presenti per celebrare un traguardo tanto importante quale è stato proprio quello tagliato dalla nostra concittadina. Un'occasione nella quale lei stessa ha preso consapevolezza di aver lasciato un'impronta indelebile nella sua famiglia come nella realtà parabiaghese».

La festa di compleanno in casa Colombo alla presenza di famigliari e rappresentanti delle Istituzioni