Elezioni: Viviamo Magenta e Marco Ballarini appoggeranno Silvia Minardi

Ora è ufficiale: il candidato sindaco appoggiato dal sindaco di Corbetta Marco Ballarini e dalla lista Viviamo Magenta sarà Silvia Minardi. L'endorsement è arrivato nel pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile nel corso della presentazione in piazza Liberazione.

A prendere la parola è stato subito il primo cittadino corbettese che, tra l'altro, ha riservato diverse stoccate al centrodestra, responsabile proprio secondo Ballarini del decadimento della città.

"Sento parlare di "Rinascimento Magentino", ma vista la situazione credo che forse sarebbe meglio parlare di "Decadimento Magentino". Magenta è una città a cui sono molto legato, dove ho studiato e in tanti mi hanno chiesto di fare qualcosa. Viviamo in un territorio definito Magentino e la città di Magenta deve essere la locomotiva di questa zona e purtroppo non lo è, ma il nostro obiettivo è quello di farla tornare tale. Visto che non possiamo lasciar migliorare la città a chi l'ha affossato ed è complice di questa situazione, abbiamo pensato di sostenere un candidato che è esponente del civismo, esattamente come è la nostra lista. Per questo Viviamo Magenta appoggerà il candidato Silvia Minardi".