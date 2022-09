Elezioni: tutti i numeri del voto a Legnano

Sono 45mila 139 i cittadini legnanesi che potranno esercitare il diritto di voto domenica 25 settembre in occasione delle elezioni politiche.

Tutti i numeri del voto a Legnano

Come sempre, la componente femminile, con 23mila 505 unità, supera quella maschile, attestata a 21mila 634. I nuovi elettori (cittadini che hanno raggiunto la maggiore età o che, rispetto all’ultima consultazione referendaria di giugno, sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Legnano) sono 153. Sfiorano, invece, quota 2mila 100 i legnanesi che possono votare all’estero; un totale che vede prevalere la componente maschile (1.107) su quella femminile (970). Il totale dei legnanesi aventi diritto al voto è dunque di 47mila 216.

Domenica 25 settembre i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Per votare il cittadino deve esibire al seggio elettorale la tessera elettorale e un documento di riconoscimento.

Tessera elettorale

Chi avesse esaurito gli spazi per l'apposizione del timbro, chi l'avesse persa o mai ricevuta può

presentarsi all'ufficio elettorale (via Gilardelli, 21), oltre che negli orari consueti di apertura, anche:

 venerdì 23 settembre, con orario continuato dalle 8.30 alle 18;

 sabato 24 settembre, con orario continuato dalle 8.30 alle 18

 domenica 25 settembre, con orario continuato dalle 7 alle 23

Se la tessera è stata smarrita non occorre denuncia, se, invece, è esaurita per il rilascio di una nuova occorre

portare in visione la precedente. La tessera può essere rilasciata anche a un parente dell’interessato

Documento di riconoscimento

Il documento di riconoscimento valido per votare è quello munito di fotografia e rilasciato da una

Amministrazione pubblica. La carta di identità è valida anche se scaduta. Chi avesse rinnovato la carta di

identità elettronica, ma non avesse ancora ricevuto il documento può votare con la ricevuta rilasciata

dall’ufficio Anagrafe. Lo sportello Anagrafe è aperto per il rilascio della CIE, solo agli elettori che sono privi

di documenti per smarrimento furto e grave deterioramento domenica 25 settembre, senza appuntamento,

dalle 9 alle 21.

Voto domiciliare

Per le consultazioni politiche gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovano in

condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto nel proprio domicilio. A tal fine, entro le ore 12 di sabato 24 settembre, l’elettore deve far pervenire al Comune: la domanda per il voto a

domicilio, scaricabile dal sito comunale nella pagina elettorale accessibile cliccando sul banner “Politiche

2022”; il certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria

locale, in data non anteriore all’11 settembre; copia della tessera elettorale; documento di riconoscimento in

corso di validità.

Domanda e allegati possono essere inviati all’ufficio elettorale:

 via mail a: uff.elettorale@legnano.org

 consegnati a mano da un delegato presso l’Ufficio Elettorale in Via Gilardelli 21 negli orari di

apertura

Il voto di questi elettori predetti sarà raccolto, a cura di appositi seggi speciali, nelle ore di apertura della

votazione assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze

connesse alle condizioni di salute dell’elettore.