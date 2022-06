Elezioni, Matteo Salvini suona la carica per il centrodestra

É sbarcato nella mattinata di oggi, lunedì 6 giugno a Magenta Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fatto tappa tra le bancarelle di piazza mercato in occasione della consueta esposizione rionale del lunedì, incontrando i magentini e i candidati al consiglio comunale in quota Carroccio.

Dopo il consueto giro di rito tra le bancarelle e i selfie con gli avventori del mercato, Salvini è arrivato al gazebo del centrodestra, dove era presente anche il candidato sindaco Luca Del Gobbo al quale ha fatto i suoi migliori auguri in vista del voto di domenica.

"Ritengo veramente ammirevole la decisione di Del Gobbo di voler tornare ad occuparsi direttamente della sua città nonostante l'impegno in Regione Lombardia come consigliere - le parole del leader della Lega - É una scelta non da tutti e per questo motivo faccio a lui e a tutto il centrodestra magentino i miei migliori auguri in vista di domenica".