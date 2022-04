Elezioni amministrative, Ricominciamo Insieme propone un confronto pubblico tra candidati sindaci

TORNATA ELETTORALE

"E' giunto il momento di iniziare a dibattere in pubblico nel segno della concretezza tipica di questo territorio", così il proponente Tarantola

Elezioni amministrative, ad Abbiategrasso Ricominciamo Insieme chiede un confronto pubblico tra candidati sindaci.

Ricominciamo insieme si fa avanti e chiede un confronto coi competitor

La lista civica “Ricominciamo Insieme” con candidato a sindaco Luigi Alberto Tarantola alle elezioni amministrative di Abbiategrasso del 12 giugno 2022, dopo essere stata la prima ad ufficializzare il candidato, adesso propone sempre per prima e insieme alla lista “Giovani per Abbiategrasso”, un confronto pubblico tra i candidati a sindaco delle diverse coalizioni, in un luogo e con un moderatore da concordare, al fine di fare conoscere ai cittadini le diverse proposte per il futuro della città e in particolare le singole posizioni su temi come: raddoppio ferroviario; parco commerciale; recupero aree dismesse; politiche per i giovani; sicurezza urbana.

Le parole di Tarantola

Questo l'invito lanciato da Tarantola: