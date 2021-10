Elezioni a Rho: segnalati disagi per i disabili

Comuni al voto

Elezioni a Rho tra affluenze e qualche disagio

Alle 11.30 di oggi, domenica 3 ottobrre 2021, la percentuale dei votanti alle elezioni amministrative di Rho è del 10%. Intanto ai seggi si verifica qualche anomalia, come al seggio 47 situato all'interno delle scuole medie Bonecchi di via Beatrice d'Este.

Infatti, al seggio è possibile accedere solo salendo 2 rampe di scale, dato che è stato posto al primo piano e l'ascensore non funziona. La domanda che si fanno gli elettori è la seguente: com'è possibile per un disabile in sedia a rotelle raggiungere il seggio per esprimere il proprio voto?