Elezioni 2021: Nerviano va verso il ballottaggio

SCRUTINIO IN CORSO

Potrebbe dunque proseguire il duello tra il sindaco uscente Massimo Cozzi e Daniela Colombo

Elezioni 2021: a Nerviano si profila il ballottaggio tra il sindaco uscente Massimo Cozzi e Daniela Colombo. In città ha votato più della metà degli aventi diritto.

Si va verso il ballottaggio: duello Cozzi-Colombo

Anche a Nerviano è in corso lo spoglio delle schede elettorali. Secondo le prime informazioni che arrivano dai seggi, la situazione è ancora tutta in divenire, anche se i dati sembrano portare al ballottaggio tra il sindaco uscente Massimo Cozzi (sostenuto da Lega-Gin e Con Nerviano) e Daniela Colombo (supportata invece dalle civiche Tutti per Nerviano, Scossa civica e Gente per Nerviano). Sono le prime proiezioni e pertanto devono ancora essere corroborate da dati definitivi.