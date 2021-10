Magenta

L’associazione Insieme per l’Hospice di Magenta ha donato all’ambulatorio medico “Elena Sachsel” un elettrocardiografo.

Elettrocardiografo da Insieme per l'Hospice all'ambulatorio Sachsel

Martedì 12 ottobre la dottoressa Daniela Carnaghi, presidente dell’Associazione e responsabile della struttura ha consegnato l’apparecchio a Vittorio Lanzetti e Giorgio Cerati, medici volontari nell’ambulatorio medico, creato nel 2017 dall’Associazione Non di solo Pane, per curare coloro che sono in situazione di particolare fragilità economica e sociale.

Scambio di doni

Vittorio Lanzetti ha ricambiato con il dono di alcune borse artigianali di NdsP contenente il libro “Forza questo è il grembiule” di Marco Lattuada, dicendo: «Abbiamo convenzioni con molte associazioni che si occupano di fragilità e questo dono è importante perché allarga la rete dei nostri referenti che si occupano di assistenza sanitaria».