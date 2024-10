Eicma, partnership con il Comune per il secondo anno

Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote a livello mondiale, per il secondo anno si svolgerà in partnership con il Comune.

Il sindaco Orlandi: "Fieri della Eicma che ci permette di garantire ricadute positive sulla nostra città"

Ad annunciarlo il sindaco Andrea Orlandi presente lunedì alla conferenza stampa di presentazione dell’evento. «Siamo contenti di ospitare sul territorio rhodense questa esposizione che ogni anno cresce sempre di più e siamo fieri di questa partnership con Eicma che ci permette di garantire ricadute positive sulla nostra città - ha sottolineato il primo cittadino rhodense - Moto vuol dire libertà e possibilità di movimento, questo si riflette sull’accessibilità al polo fieristico: stiamo studiando insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti un piano complessivo per accogliere tutti al meglio e far sì che ciascuno possa arrivare in maniera tranquilla a Rho Fiera».

L'edizione 2024 è la numero 81 e festeggia 110 anni di storia

Questa edizione, la numero 81, festeggia i 110 anni di storia dell’evento. Durante la presentazione, sono intervenuti il presidente di Eicma Pietro Meda, l’amministratore delegato Paolo Magri e figure di spicco come Giacomo Agostini, Nico Cereghini e il designer Aldo Drudi. L’apertura al pubblico è prevista da giovedì 7 a domenica 10 novembre.

Tra le novità introdotte nell’edizione di quest’anno anche un biglietto pomeridiano per favorire l’accesso del pubblico nelle ore meno affollate.