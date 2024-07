Si sono aperti oggi i termini di presentazione delle domande per l’acquisto a prezzo convenzionato di tre alloggi nel complesso in costruzione sull’area ex Riva di via Maurizio Quadrio a Legnano.

Edilizia convenzionata: pubblicato il bando per tre alloggi

La vendita, a queste condizioni, di tre unità immobiliari è stata concordata dall’amministrazione comunale con l’operatore, Immobilombarda srl, nella convenzione urbanistica sottoscritta nel 2021. I tre appartamenti, due bilocali (rispettivamente da 54,24 e 52,16 m²) e un trilocale (da 112,92 m²), sono situati al primo piano del complesso e sono tutti dotati di box auto. Il prezzo convenzionato di cessione è di 2mila 133, 78 euro al metro quadrato. I box saranno ceduti al costo di 20mila euro circa.

Possono presentare domanda per l’acquisto degli appartamenti persone che, alla data di presentazione della stessa, siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; residenza o sede di lavoro a Legnano, nel territorio della Città Metropolitana o in provincia di Varese; reddito complessivo per nucleo familiare non superiore a 53mila 615,51 euro. Le domande dovranno essere presentate entro mercoledì 4 settembre scrivendo al soggetto attuatore del programma integrato di intervento, immobilombarda@gmail.com .