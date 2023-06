Ecofestival di fine anno per gli allievi dei corsi di sala bar, aiuto cuoco e panettiere

Sabato 10 giugno, nella sede di Legnano di Ial Lombardia concludono il primo anno formativo le classi dei tre corsi, sala-bar, aiuto cuoco e panettiere-pasticcere, con l'edizione 2023 di EcoFestivIAL, il tradizionale concorso tra gli allievi e le allieve del primo anno che si sfidano tra loro nel realizzare la miglior preparazione a tema.

L'Ecofestival per gli allievi del corso di sala bar, aiuto cuoco e panettiere

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno i docenti dei laboratori professionali, prof. Scanziani (cucina), prof.ssa Biasolo (pasticceria/panetteria) e prof. Maffioli (sala-bar), hanno confermato la sfida a cui saranno chiamati gli allievi e le allieve: i docenti!

Ragazzi e ragazze, organizzati in squadre, prepareranno un risotto, un dolce e un cocktail analcolico cercando di conquistare il palato dei prof, ai quali i ragazzi hanno proposto un ventaglio di possibilità tra cui scegliere e da ormai diverse settimane lavorano sulle ricette da preparare. In aggiunta alle preparazioni tecniche allievi e allieve, coordinati dal corpo docente, lavorano sul tema dell’ecosostenibilità quindi per le loro preparazioni scelgono alimenti e attuano procedure che rispondono alle esigenze di rispettare e tutelare l’ambiente e il sistema ecologico.

Giurie tecniche per ogni settore

Oltre ai docenti, allievi e allieve, dovranno convincere anche le giurie tecniche, una per settore, che vedranno tra i giudici, oltre ai docenti tecnico professionali, rappresentanti della Giunta Comunale, dell'imprenditoria di settore e della stampa.

L'appuntamento è alle ore 11 con la presentazione delle preparazioni alle giurie a cui seguirà la premiazione con la presenza dei familiari.

Una mattinata impegnativa per docenti e allievi ma anche l’occasione per salutarsi prima della meritata pausa estiva.