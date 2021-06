Ecocentro di Abbiategrasso chiuso per almeno 8 mesi per lavori.

Dall'1 luglio l’Ecocentro di Via Fra Pampuri ad Abbiategrasso sarà chiuso per lavori fino a nuova comunicazione. Si prevede di realizzare l’intervento di riqualificazione della piattaforma entro 8 mesi.

Sarà garantito e potenziato il servizio di ritiro porta a porta degli ingombranti, aree e verde su prenotazione telefonando allo 02.94608018 dal lunedì al venerdì dalle13.30 alle 16.30. A breve si potrà prenotare il servizio anche on-line dal sito di Amaga o su smartphone.

Inoltre sarà attivato il nuovo servizio “Efcopunto Itinerante” per la raccolta di altre specifiche frazioni, oggi conferite esclusivamente presso l’ecocentro.