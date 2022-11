Ecco le regole per l'utilizzo del monopattino

Il Comune di Rho ha reso pubbliche le regole per l'utilizzo dei monopattini elettrici su tutto il territorio cittadino.

I monopattini in città

Il Comune di Rho ha avviato a costo zero per le casse comunali un servizio di sharing di mezzi elettrici che coinvolgerà in tutto 4 gestori per un totale di 400 monopattini e alcune decine di bici a pedalata assistita e scooter elettrici. Un paio di società, Bird e TIER, hanno già introdotto sul territorio circa duecento tra monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita.

In ogni città l’introduzione di questo servizio, utile a ridurre l’utilizzo delle automobili e il conseguente inquinamento, si accompagna a lamentele per l’abbandono dei mezzi in luoghi non consoni: succede anche a Rho. Il Comune fa dunque appello al buon senso e al senso civico di chi utilizza i monopattini e le bici a noleggio a tutela dei pedoni, di persone con problemi di mobilità e di persone che utilizzano passeggini o carrozzine.

Tutte le regole da seguire

COS’È IL SERVIZIO DI SHARING FREE FLOATING?

Bici, monopattini e scooter sono utilizzabili a flusso libero (free floating), cioè si possono

prelevare e riconsegnare in qualsiasi area dove è attivo il servizio.

COME USARE I MONOPATTINI E GLI ALTRI VEICOLI?

1. Registrarsi scaricando le App dei diversi gestori per utilizzare i mezzi. Occorre collegare una carta di credito o debito o un altro metodo di pagamento digitale.

2. Attivare il noleggio cercando il mezzo più vicino, utilizzando le mappe presenti sulle App. Avviare il noleggio inquadrando il codice QR che si trova sul veicolo che si intende usare.

3. Chiudere il noleggio lasciando il mezzo nel punto di arrivo. In alcune zone della città la chiusura del noleggio non è consentita.

SI PUO’ CIRCOLARE SUI MARCIAPIEDI?

Assolutamente no. E’ vietato, come è vietato per le biciclette. Alcune zone del territorio comunale sono escluse dal servizio: in queste aree non si può circolare e/o chiudere il noleggio; si tratta di aree agricole, di alcune zone periferiche o di aree esclusivamente pedonali.

Durante la circolazione valgono tutte le regole del Codice della strada. Si deve sempre dare la precedenza a coloro che arrivano da destra. Non è permessa la guida in stato di ebbrezza e non si può circolare in due sullo stesso mezzo.

DOVE SI PUO’ PARCHEGGIARE?

Il mezzo va lasciato in modo ordinato, evitando di creare intralcio o pericolo per la circolazione dei pedoni o di altri veicoli. Non va lasciato davanti a passi carrai né davanti all’accesso alle abitazioni o a luoghi pubblici. Se lasciato su un marciapiede sufficientemente largo, deve essere collocato in modo parallelo alla strada e non in modo perpendicolare, evitando in ogni caso di intralciare il passaggio.

A CHE VELOCITA’ SI PUO’ CIRCOLARE?

La velocità massima dei monopattini è di 20km/h; in alcune zone la velocità può essere autolimitata.

SERVE IL CASCO?

L’uso del casco sui monopattini e sulle biciclette è obbligatorio tra i 14 e i 18 anni.

QUANTO COSTA E CHI PAGA?

Il Comune non spende nulla e non incassa nulla. L’attivazione del servizio è a carico dei gestori. Chi lo utilizza accetta le tariffe (che comprendono la ricarica elettrica del mezzo) e gli abbonamenti indicati dai singoli operatori nelle rispettive App. Sono previsti sconti e incentivi da parte dei gestori, anche per chi parcheggia in luoghi deputati.

A CHI SEGNALARE ABUSI E VANDALISMI?

Le segnalazioni di utilizzo scorretto, vandalismi e altri problemi relativi ai mezzi possono essere segnalati ai vari gestori che si devono occupare di manutenzione, cura e recupero della flotta.

Il servizio è stato attivato in via sperimentale. Le modalità e le regole di utilizzo potranno subire dei cambiamenti nel corso del tempo. Per restare informati si può consultare il sito comunale o le App dei quattro gestori.