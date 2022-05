Ecco le nuove cariche della casa del volontario e del terzo settore

Casa del Volontariato e del Terzo Settore ONLUS, ha rinnovato gli incarichi per il biennio 2022-2023 Consiglio Direttivo.

Le nuove cariche della Onlus

La Casa del volontariato “costruita” dall’avvocato Mario Rizzoli (Lions Legnano Horst) nel 2004 e che ora conta 44 associazioni ha un nuovo consiglio direttivo. Queste le cariche assegnate:

Monica Ciardiello - Auser Ticino Olona - Presidente

Antonio Tola - Laboratorio Quartiere Mazzafame - Vice Presidente

Carlo Parolo - Avis Legnano Sez. Cristina Rossi - Segretario

Fatima Mendoza - El Condor - Tesoriera

Patrizia Colombo - CIF

Luciano Lo Bianco - UILDM

Ivaldo Pahle – Lions Legnano Host

Maria Grazia Tosi - A... per non dimenticare

Raffaella Maggio - LILT

Probiviri

Rosa Romano – Auser Ticino Olona

Anna Daverio - LILT

Francesca Fusina - ANFFAS

Collegio Revisori

Alberto Lazzarini

Loredana Morlacchi

Lino Mautone

Il nuovo direttivo

Il Consiglio Direttivo vede un mix di grandi e piccole associazioni; garantita la parità di genere; confermata la presenza di un'associazione di cittadini stranieri; 4 nuovi ingressi (A... per non dimenticare, LILT, Lions Host, UILDM). Nelle prossime settimane il Consiglio Direttivo presenterà le linee d'indirizzo per il nuovo mandato.

Per quanto riguarda gli incarichi, Monica Ciardiello è Presidente Componente Consiglio Direttivo del Comprensorio Auser Ticino Olona, responsabile progetti. Ha fondato con 4 donne legnanesi la Banca del Tempo di cui è stata Presidente per 11 anni. E’ stata Presidente Commissione Femminile Pari Opportunità del Comune di Legnano.

Ha già ricoperto il ruolo di Presidente Casa del Volontariato nel 2017- 2018 e nell’ultimo mandato è stata

Il Presidente dei Probiviri è Antonio (Nino) Tola, Vice Presidente della Onlus, Fondatore e Presidente dal 2008 del Laboratorio di Quartiere Mazzafame, promotore del Circolo Santa Teresa Co fondatore della Casa del Volontariato, nel Consiglio Direttivo dal 2012

Carlo Parolo – Segretario, Per Avis Legnano ha ricoperto diversi ruoli. Attuale Tesoriere, Presidente per 2 mandati, Vice Presidente. E’ stato eletto anche nel consiglio nazionale ed ora svolge il ruolo di consigliere regionale AVIS.

Co fondatore di Casa del Volontariato, attivo fin dall’origine di tale esperienza

Fatima Mendoza – Tesoriera, Fondatrice e Presidente dell’associazione ecuadoriana “El Condor”. Collabora con il Consolato dell’Ecuador ed è un significativo riferimento per il territorio. Ha aderito a Casa del Volontariato nel 2012, è stata consigliera e nell’ultimo mandato Tesoriera. Un sincero ringraziamento a Rosa Romano e a tutto il Consiglio Direttivo uscente che hanno saputo nel post Covid trovare una nuova dimensione progettuale.