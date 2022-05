Magenta

Nella serata di ieri, giovedì, il gruppo dei forzisti magentini candidati alle prossime elezioni si è presentato in Casa Giacobbe

Nella serata di ieri, giovedì a Casa Giacobbe è stata presentata la lista dei candidati di Forza Italia, che, insieme a Lega, Fratelli d'Italia e alla civica Del Gobbo sindaco di tutti sostiene il candidato sindaco Luca Del Gobbo alle prossime elezioni di Magenta.

Ecco la sua squadra di Forza Italia per Del Gobbo

L’eloquio brillante di Enzo Tenti, coordinatore provinciale di Forza Italia, che ha condotto la serata e la presenza di tante vecchie glorie forziste magentine, alcune delle quali ricandidate e dei sindaci di Mesero e Santo Stefano, rispettivamente Davide Garavaglia e Dario Tunesi, in aggiunta alla presenza dell’onorevole Graziano Musella hanno creato un clima da rimpatriata amicale per accogliere la presentazione.

L’onore di iniziare le narrazioni personali è stato del candidato più giovane, Samuele Acri, 21 anni di Pontevecchio, studente di giurisprudenza alla Bicocca di Milano. Folgorato da Adam Smith sulla via del Liberismo, già negli anni del liceo, dice di credere fortemente nei valori del tricolore forzista e in quelli del Presidente Silvio Berlusconi. 15 candidati, 10 uomini e 5 donne, alcuni con esperienza politica di lunga data o come amministratori a Magenta o in altri comuni, come le attuali assessore Laura Cattaneo e Patrizia Morani o il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ispano e Giuseppe Cantoni, capogruppo di Forza Italia nel parlamentino della città.

I volti nuovi, quasi tutti giovani, sembrano avere le idee chiare sull’impegno che li aspetta in caso di elezione. Provenienti da mondi professionali diversi, un architetto e un avvocato, un agricoltore e giovani al primo impiego, una web designer e addestratrice cinofila e pure un musicista di Ossona. Oltre ai già citati chiudono il gruppo: Luca Barbaglia, Stefano Calè, Francesca De Vecchi, Donatella Giulivo, Paolo Maria Invernizzi, Marila Manfredi, Paolo Camillo Marnati, Riccardo Peri e Felice Sgarella.

«Le parole chiave per questa lista sono competenza, saggezza e novità» con queste parole, unite al mantra del Rinascimento Magentino di Del Gobbo, Tenti è riuscito a dare una mano di flatting ai candidati e alle candidate che attualmente occupano gli scranni del Consiglio comunale, riuscirà a convincere gli elettori?