Prende il via il progetto "AI & Giovani per una Comunità Smart" a opera del Consorzio Cooperho Altomilanese in partnership con Fondazione Triulza, il Comune di Rho e il Comune di Baranzate, finanziato da Regione Lombardia e Generazione Lombardia con Giovani Smart 2.0

Ecco il progetto “AI & Giovani per una comunità smart”

Continuano le opportunità per i giovani. Con il progetto “AI&Giovani per una comunità smart”, anche chi non ha partecipato agli incontri formativi, può sviluppare un progetto rivolto ad altri giovani o alla comunità, un'iniziativa sociale che utilizza l'Intelligenza Artificiale.

Gli obiettivi del progetto includono:

Creare legami tra giovani

Promuovere l'integrazione dei giovani vulnerabili

Utilizzare l'AI per progetti sociali

Il termine per presentare i progetti

C'è tempo fino al 31 gennaio per presentare il progetto o unirsi ad uno dei team già formati e partecipare al Contest finale il 26 febbraio al Social Innovation Campus in MIND Milano Innovation District, in un contesto unico e molto stimolante.

I progetti saranno valutati e premiati da una giuria.

Dopo il Contest, le proposte migliori potranno essere supportate da esperti per valorizzarle e aiutare i team a svilupparle.

Il bando e i documenti allegati per partecipare al Contest e presentare la propria idea, si trovano qui: “AI e Giovani per una comunità smart” ti porta al Contest - Fondazione Triulza

Questo di seguito è il link al form di registrazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFpnPwG4JvQZIVUKtZQWVLA_E7IV_KkwV_Vi6s39H3iHh3LA/viewform