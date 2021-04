Ecco il nuovo teatro Roberto De Silva…. è quasi pronto!

Ormai è quasi tutto pronto! Ecco il nuovo teatro Roberto De Silva realizzato dall’Amministrazione comunale di Rho nell’area dell’ex fabbrica di cosmetici.

Un’opera importante per la città e per i cittadini rhodensi che abbiamo visitato in anteprima nella mattinata di oggi, venerdì 23 aprile.