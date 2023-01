Ecco il nuovo comandate di Polizia Locale di Arconate

È il dottor Alessandro Ferro il nuovo comandante della Polizia locale di Arconate. insieme a lui un nuovo agente.

E' arrivato il nuovo comandante di Arconate

Classe 1983, da maggio 2021 è ufficiale presso il Comune di Magenta e, alle spalle, ha oltre 17 anni di esperienza come agente nella città di Novara. Da oggi Ferro, tramite procedura di mobilità tra enti, è ufficialmente dipendente del Comune di Arconate e, per garantire un trasferimento ordinato e lineare, presterà servizio a Magenta per due giorni alla settimana, fino alla fine di febbraio.

“Sono già al lavoro per riorganizzare al meglio il comando di Arconate – queste le primissime

dichiarazioni del neocomandante – Non stravolgerò quanto di buono è già stato fatto da chi mi ha preceduto e cercherò, collaborando con l’Amministrazione comunale, di individuare le priorità e le esigenze del paese. L’ufficio che mi appresto a dirigere viene da un periodo piuttosto complicato – prosegue Ferro – ma sono certo che, con la collaborazione di tutti, riusciremo presto a dare risposte adeguate alla cittadinanza”.

Un nuovo agente per il comando

Oltre all’arrivo del comandante Ferro, l’Amministrazione ha accolto il nuovo agente, dottor

Gabriel Scolafurru. Già dipendente del Comune di Busto Arsizio, ha preso servizio ad Arconate il

16 dicembre e, nel curriculum, vanta già 5 anni di esperienza nell’ambito della Polizia locale.

“Sono onorato di far parte del comando di Arconate – commenta Scolafurru – in un momento di rinnovamento e di slancio. Da parte mia non manca certo l’entusiasmo per iniziare questa nuova esperienza professionale, nella quale cercherò di mettere a diposizione impegno, dedizione e competenze”.

La composizione del nuovo comando

Attualmente, il comando di Arconate risulta quindi composto dal nuovo comandante, dottor

Alessandro Ferro, dagli agenti Noemi De Luca, Gabriel Scolafurru e Maria Luigia Scarpati e dalla

collaboratrice amministrativa, Vanessa Garavaglia. Alla fine di gennaio l’agente Scarpati lascerà il

comando di Arconate tramite mobilità: il Comune provvederà pertanto a sostituirla nel più breve

tempo possibile con un nuovo agente, nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.