Ecco il nuovo cda della Fondazione Sant'Erasmo

La Fondazione Sant’Erasmo ha un nuovo Consiglio di Amministrazione: nella giornata di lunedì 11 luglio 2022 si è tenuta la seduta di insediamento del nuovo CdA, che all’unanimità ha scelto come suo Presidente l’avv. Alberto Fedeli.

Fedeli, classe 1968, legnanese d’origine e sanvittorese d’adozione, è avvocato amministrativista ed esperto di normativa sociosanitaria, nonché esponente del Terzo Settore legnanese e coordinatore della Commissione giuridica di UNEBA Lombardia, organizzazione di categoria degli enti gestori di RSA e servizi sociosanitari. La nomina del presidente è stata seguita da quella del suo vice, che il Cda ha individuato nella persona della dott.ssa Marina Gusmeri; Gusmeri, classe 1945, legnanese, medico ora in pensione, ha svolto la sua professione nell’Ospedale di Legnano e come medico del lavoro e di famiglia ed è stata presidente dell’associazione medici di Legnano.

Accanto al Presidente e al Vice, entrambi entrati in Consiglio su nomina sindacale, siedono nel nuovo CdA del Sant’Erasmo la Dott.ssa Stefania Pozzati, nominata dalla Fondazione Ticino Olona, l’avv. Riccardo Pagliuca, nominato dal prevosto di Legnano in rappresentanza di tutte le Parrocchie cittadine e Manuela Pisoni, eletta dai lavoratori della Fondazione.

“La Fondazione Sant’Erasmo – ha dichiarato il neoeletto Presidente Fedeli – è e deve sempre più diventare punto di riferimento nel nostro Distretto per l’assistenza agli anziani; ciò richiede la capacita di una presa in carico della persona, che si sviluppi in collaborazione con l’ASST e le future Case e Ospedali della comunità, il Comune di Legnano, l’Ufficio di Piano di Zona e gli altri enti del terzo settore. E’ poi certamente fondamentale offrire una risposta integrata e a filiera dei servizi per gli anziani, garantendo soluzioni appropriate e modulate sulle reali condizioni degli anziani stessi. Una rete di servizi deve allora consolidarsi attorno alla RSA Sant’Erasmo: sono già in atto RSA aperta e dello sportello anziani, questi servizi dovranno integrarsi con l’assistenza domiciliare, senior housing, servizi infermieristici, medici e psicologici”.