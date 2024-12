Una tradizione che si rinnova quella dei presepi allestiti dagli istituti scolastici della città di Abbiategrasso, che ha visto un grande impegno da parte delle scuole in concorso visitate, nella giornata di giovedì 19 dicembre, dall’assessore all’Istruzione Marina Baietta.

Ecco i vincitori del concorso presepi di Abbiategrasso

Ecco i tre vincitori, suddivisi per ordinamento.

Scuola Infanzia di via Papa Giovanni XXIIIesimo (IC Palestro)

È il Piccolo Principe ad ispirare l'allestimento di questo presepe, che prende quindi spunto dal personaggio motivante dell’anno scolastico 2024-2025. Nelle varie valigie sono rappresentati con dovizia di particolari i luoghi simbolo della città: da piazza Marconi, alla scuola, dal parco giochi, alla chiesa,

contestualizzati in un paesaggio ed un clima natalizio di festa e di attesa. Ad accendere le luci della città e i cuori degli abitanti ci ha pensato il Lampionaio, figura chiave del racconto. L’allestimento ci esorta alla spiritualità e la scritta sospesa nel cielo stellato - "Nella mia città mille luci accenderò, mille fiaccole d'amore per illuminare ogni cuore" oltre al rimando religioso vuole insegnare ai più piccoli il senso civico ed il rispetto per il bene comune.

Foto 1 di 3 Papa Giovanni Foto 2 di 3 Umberto e Margherita di Savoia Foto 3 di 3 scuola correnti terzani

Scuola Primaria Umberto e Margherita di Savoia (Ic Palestro)

Un messaggio di pace quello trasmesso dal presepe realizzato dalle classi Quinte, a partire dalla poesia di Gianni Rodari “Il cielo è di tutti”. Non esistono differenze tra gli esseri che abitano questo pianeta, tutti uniti sotto lo stesso cielo, costellato da stelle realizzate con bottoni luccicanti, frutto di materiali di recupero, così come anche i protagonisti del presepe in mezzo al mare, ottenuti da pannocchie rivestite con stoffe colorate. Tutti uniti nella ricerca di quei valori esaltati dalle zattere, collocate nella parte sinistra dell’allestimento, che riportano parole come speranza, luce, condivisione, amore.

Secondaria di Primo grado Correnti ( Ic Terzani)

In questo caso sono le parole utilizzate dagli esecutori stessi del presepe a definirlo, consentendo di apprezzarne la sua potenza evocativa.

“Docenti e alunni della Secondaria di Primo Grado Correnti hanno rappresentato la Natività come un albero che sostiene il mondo, la natività è linfa vitale per tutti i popoli, simbolo che si rinnova anno dopo anno e ogni volta ci incanta e ci commuove, ci richiama a noi stessi, ai valori autentici, a ciò che davvero conta e che, troppo spesso, perdiamo di vista travolti dalla routine e dalla frenesia della vita moderna. In questo tempo, attraversato da guerre e mille forme di violenza, la presenza della colomba col ramoscello di ulivo percorre il suo viaggio intorno al mondo e rappresenta la voglia di vivere, la nascita di Gesù come messaggio di pace amore e speranza".

"Mai come quest'anno, la cura, la qualità e l'originalità poste negli allestimenti realizzati hanno reso difficile la scelta - ha commentato l'assessore Baietta - Ringrazio tutti gli istituti che hanno partecipato rendendo speciale anche questo Natale"

Ciascuno dei vincitori riceverà con contributo di 150 euro, corrisposti dall'Amministrazione.