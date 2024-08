Il comune di Rho ha stilato un elenco delle attività aperte e le chiusure dei principali negozi e servizi per i cittadini che rimangono in città.

Ecco i negozi e i servizi aperti ad agosto a Rho

Aperture e chiusure dei negozi in città nel mese di agosto: un elenco in aggiornamento con diversi negozi che hanno fornito i loro orari.

Ecco l'elenco:

- Tea shop la teteria, Corso Garibaldi 29, chiuso dal 12 al 22 agosto;

- Pasticceria Caselli, Piazza San Vittore, aperto fino al 18 agosto;

- Negrini Fausto, C.so Garibaldi 69, aperto dal 1° al 10 agosto;

- Supercarni Rho sas, Via Matteotti 15, aperto tutto il mese di agosto tranne il 15 e il 16 agosto;

- Il ragno d'oro cafe', Via Italia 1/3, chiuso dal 15 al 25 agosto;

- Ristorante pizzeria Cadorna, via Cadorna 18, chiuso dal 12 al 26 agosto;

- Gelateria Melaverde, Corso Garibaldi 105, aperta tutto il mese di agosto

Apertura e chiusura delle Farmacie comunali

- Farmacia Comunale 1, Via Corso Europa 219, aperta tutto agosto;

- Farmacia Comunale 2, in Piazza Chiesa 2, Terrazzano di Rho, chiusa fino al 19 agosto;

- Farmacia Comunale 3, Via Salvatore di Giacomo angolo Corso Europa, presso Esselunga Rho, chiusa dal 12 agosto al 1° settembre.