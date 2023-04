E' scomparsa all'età di 94 anni Silvena

Silvana Tassi Previdi di Abbiategrasso, per tutti Silvena, si è spenta martedì all’età di 94 anni.

Addio a 94 anni a Silvena

L’annuncio è arrivato dal sito dell’oratorio San Gaetano e il funerale si è svolto mercoledì nella Basilica. Per molti anni aveva lavorato come cuoca alla Mivar e una volta in pensione aveva continuato a fare il lavoro che amava per il campeggio OSG, diventando un pilastro portante, per la comunità oratoriana. In tantissimi le hanno dedicato frasi come:

«Ricordo la cara Silvana con tanto affetto, era la colonna del campeggio, infaticabile collaboratrice» o ancora «Come non ricordare la mitica Silvana, che lavorava alla Mivar, una persona dolcissima e sempre sorridente». Per oltre 50 anni, Silvana aveva lavorato come cuoca volontaria, solo ed esclusivamente per il piacere di farlo e per la sua passione per i ragazzi.