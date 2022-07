È realtà il nuovo monumento degli Alpini. Si trova in via Oleggio, a Castano Primo, e rappresenta l’omaggio a don Carlo Gnocchi e defunti

Un'opera dedicata a don Carlo Gnocchi e ai nostri defunti

Era da tempo che si vedeva un bel via-vai di persone dalle parti di via Oleggio. Poi è arrivata la risposta a tutti coloro che si erano chiesti il motivo. E' stato inaugurato nei giorni scorsi proprio a Castano Primo, infatti, il monumento degli Alpini. L'opera è dedicata a don Carlo Gnocchi e alle persone che non ci sono più. Si tratta di una vera e propria donazione da parte delle penne nere alla comunità.

Il "grazie" del sindaco Pignatiello

L'installazione ha trovato casa in via Oleggio. Dopodiché non si è fatto attendere il «grazie» al corpo degli alpini castanesi da parte del sindaco Giuseppe Pignatiello: